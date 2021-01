OFFICIEL : Islam Slimani débarque à l'Olympique Lyonnais

Après une saison 2019-2020 plus que correcte avec l'AS Monaco (il était en prêt), l'international algérien, Islam Slimani, n'entrait plus dans les plan de Leicester. Brendan Rogers n'a jamais vraiment compté sur lui malgré "son engagement irréprochable".

Lors du match nul contre Renne, le directeur sportif, Juninho, s'était confié expliquant que Moussa Dembélé voulait partir (et rejoindre l'Atlético) et parallèlement, il avait confirmé l'intérêt du club pour Slimani. Chose confirmée ce mercredi puisque c'est officiel, Islam Slimani arrive à l'Olympique Lyonnais.

À 32 ans, Slimani signe un contrat de 18 mois, soit jusqu'en 2022. Il possède 380 matches, 69 sélections dont 30 buts. Il détient également un CV solide avec une CAN en 2019 avec la sélection algérienne, un Coupe du Portugal et une Supercoupe du Portugal avec le Sporting, avec également des passages à Monaco, Leicester et Fenerbahçe.