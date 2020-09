OFFICIEL : Jack Grealish prolonge à Aston Villa

Après une grande saison en Premier League sous les couleurs d'Aston Villa, le capitaine des Villains, Jack Grealish, a fait l'objet de nombreuses rumeurs de départ.

Certains des plus grands clubs anglais se sont intéressés à sa situation, dont Manchester United particulièrement, mais l'attaquant a fait le choix de rester à la maison.

Comme annoncé par Aston Villa dans un communiqué officiel, Jack Grealish a pris la décision de prolonger son contrat avec le club de Birbingham pour une période de 5 ans.

Les plus populaires

"Le Football Club d'Aston Villa est ravi de vous annoncer que son capitaine Jack Grealish a signé un nouveau contrat pour cinq ans. Le joueur de 25 ans restera à Villa Park jusqu'en 2025", a confirmé le club anglais.

@JackGrealish has signed a new five-year contract with Aston Villa! #Grealish2025