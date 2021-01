Officiel : Jean Lucas prêté à Brest par l'OL

Moussa Dembélé n'est pas le seul à mettre les voiles en ce mercato hivernal à Lyon. L'Olympique Lyonnais a officialisé le prêt de son jeune milieu de terrain Jean Lucas vers le Stade Brestois.

Les deux clubs ont officialisé une information qui tournait depuis quelques jours maintenant. Le joueur brésilien de 22 ans rejoint le club breton pour une période de six mois de prêt.

En manque de temps de jeu à Lyon face à l'énorme concurrence au milieu de terrain dans l'effectif de Rudi Garcia, Jean Lucas cherchera à se relancer et à continuer sa progression, un an et demi après son arrivée en France.

"Le Stade Brestois a enregistré cette semaine la signature pour un prêt de six mois sans option d’achat de Jean Lucas", a confirmé le Stade Brestois dans son communiqué.