OFFICIEL : Jean-Philippe Mateta signe à Crystal Palace

Ce n'est pas en Ligue 1 mais en Premier League que Jean-Philippe Mateta s'offre une nouvelle aventure. Crystal Palace a officialisé l'arrivée du joueur de Mayence ce jeudi.

"Crystal Palace signe Jean-Philippe Mateta pour un prêt de 18 mois, avec option d'achat", a communiqué le club londonien ce jeudi. Il s'agira de sa première expérience en Premier League.

Moins utilisé depuis quelques mois à Mayence, le buteur français a tout de même inscrit 10 buts en 17 rencontres jouées cette saison (Bundesliga + Coupe).

Les plus populaires

"Je suis très heureux de venir à Crystal Palace et j'ai hâte de commencer l'entraînement. Jouer en Premier League était un rêve quand j'étais enfant. Maintenant, je peux jouer, et je vais montrer aux supporters de Crystal Palace ce dont je suis capable", a déclaré l'attaquant de 23 ans pour le communiqué de sa nouvelle équipe.

Welcome to the Palace, Jean-Philippe Mateta.#CPFC