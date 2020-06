Officiel : JÃ©rÃ©my Morel sâ€™engage Ã  Lorient

Jérémy Morel évoluera la saison prochaine au FC Lorient. L’expérimenté défenseur quitte Rennes pour les Merlus, qui viennent d’être promus dans l’élite. Il s’engage pour une saison, avec option pour une année supplémentaire.

Morel (36 ans) s’est dit très heureux de ce retour au bercail : "Je suis fier de pouvoir revenir dans mon club formateur. Le FC Lorient a réussi à revenir en Ligue 1 après trois ans à l’étage inférieur et je suis forcément très heureux de son retour. Je suis venu ici pour l’aider à s’installer de nouveau au plus haut niveau. J’ai connu ici des moments magnifiques et je compte en vivre d’autres avec ce groupe. De par mon expérience et mon vécu, je vais essayer de répondre aux attentes du coach, du staff et du club de manière générale."

Côté morbihannais, on se réjouit également de cette acquisition. C’est un ancien de la maison qui retourne au Moustoir, mais aussi un élément au vécu très riche et qui compte 388 matches dans l’élite française. Dans l’optique du maintien, sa présence sera assurément très précieuse.

Le coach Christophe Pellissier a confié sur le site du club : "Jérémy est un joueur d’une très grande expérience. Habitué aux luttes du haut de tableau de Ligue 1 et aux rencontres européennes, il est évident que Jérémy saura nous apporter son vécu, son leadership et son exigence du haut niveau. Son engagement sera également précieux pour notre effectif durant cette saison. Originaire de la région et formé au club, je suis persuadé que Jérémy donnera le meilleur de lui-même pour nous aider à nous maintenir en fin de saison."