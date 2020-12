OFFICIEL : Jesé Rodriguez quitte le Paris Saint-Germain

"Le Paris Saint-Germain et Jesé se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021", a annoncé le club français ce dimanche matin.

"Âgé de 27 ans, le natif de Las Palmas (îles Canaries) était arrivé à Paris lors de l’été 2016. Sous le maillot Rouge et Bleu, Jesé aura disputé 18 rencontres et inscrit 2 buts, toutes compétitions confondues, remportant un championnat de France (2020), une Coupe de la Ligue (2017) et 1 Trophée des champions (2017). Le Paris Saint-Germain souhaite à Jesé le meilleur dans la suite de sa carrière professionnelle", a ajouté le PSG dans son communiqué.

Annoncé depuis quelques jours, c'est donc officiellement terminé entre le Paris Saint-Germain et Jesé Rodriguez, qui avait rejoint le PSG en provenance du Real Madrid en 2016. Après une multitude de prêts dans différents championnats européens (Las Palmas, Stoke City, Betis, Sporting), Jesé était revenu à Paris en ce début de saison mais ne faisait pas partie des plans de Thomas Tuchel.

Le joueur espagnol aura tout de même disputé quelques minutes de jeu en début de saison en raison de l'épidémie de Covid-19 au sein du club, dont 16 minutes de jeu contre le RC Lens, et 6 contre Nîmes.