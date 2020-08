OFFICIEL : Jonas Omlin signe à Montpellier

Montpellier tient son nouveau portier. Faute d'avoir pu conserver Gerónimo Rulli (28 ans), prêté l'an passé par la Real Sociedad, le MHSC a jeté son dévolu sur un autre portier pour garder la cage des Héraultais la saison prochaine. Jonas Omlin est l'heureux élu. Le gardien suisse de 26 ans évoluait au FC Bâle depuis l'été 2018, après des passages au FC Lucerne et au FC Le Mont. Jonas Omlin occupera le poste de gardien titulaire devant Dimitry Bertaud (22 ans) et Matis Carvalho (21 ans).

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs jours, mais c'est désormais officiel. Montpellier a officialisé le recrutement de son gardien ce mercredi. "Je suis très heureux d’accueillir Jonas. J'espère que, grâce à nous, il sera titulaire le plus possible avec la sélection suisse, qu'il va beaucoup nous apporter et qu'il va s'épanouir à Montpellier", a déclaré Laurent Nicollin, le président héraultais, dans le communiqué du club officialisant sa venue.