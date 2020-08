OFFICIEL : Jonathan David débarque à Lille

C'est fait ! Après plusieurs semaine de négociations, Jonathan David, 20 ans, natif de New York, plus précisément de Brooklyn, signe au LOSC contre 32 millions d'euros. L'attaquant a vécu deux saisons incroyables avec La Gantoise où il a inscrit 37 buts en 83 matches et ce, en jouant à plusieurs postes. En tant que milieu offensif ou dans l'axe. L'international canadien (12 sélections pour 11 buts) a également joué sur l'aile. Cette saison il a inscrit 23 buts, délivré 10 passes décisives en 40 matches.

Le LOSC prépare l'avenir et d'autres transferts sont à prévoir. Alfredo Morelos, joueur des Rangers, serait également en bonne voie.