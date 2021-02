OFFICIEL : Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l'OM

Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l'OM et succède à André Villasboas. L'ancien sélectionneur de l'Argentin signe un contrat jusqu'en 2023 avec le club phocéen.

Après l'Argentin, le Chili, Séville, Santos et l'Atlético Mineiro, Sampaoli connaît une nouvelle expérience en Europe : "Jorge Sampaoli a signé un contrat avec le club jusque juin 2023. C'est un grand tacticien, avec une expérience d'entraîneur au plus haut niveau. Sampaoli est reconnu pour privilégier le jeu d’attaque. C’est un système de jeu qu'il a déployé tout au long de sa longue et fructueuse carrière. Il a dirigé les sélections nationales d'Argentine et du Chili, et les équipes du Sevilla FC en Espagne, ainsi que du Santos FC et du Clube Atlético Mineiro au Brésil. Sampaoli a conduit l'équipe nationale du Chili vers son premier grand trophée en 2015 en remportant la prestigieuse Copa América, en battant l'Uruguay, champion en titre, en quarts de finale puis l'Argentine en finale. Il a été récompensé par de nombreux prix individuels, et a notamment été nominé pour le prix d'entraîneur de l'année de la FIFA." peut-on lire dans le communiqué marseillais.

Jorge Sampaoli a également tenu ses premiers mots comme coach marseillais : "On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade», a déclaré Sampaoli. «Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts"