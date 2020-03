Officiel : Juventus-Inter se jouera le 8 mars à huis clos

Suite au décret approuvé par le gouvernement mercredi, qui interdit les manifestations sportives réunissant de nombreuses personnes par mesure de précaution contre la propagation du coronavirus, la Serie A a décidé de récupérer ce dimanche et lundi les six matches reportés le week-end dernier.

En particulier, la Juventus-Inter, considéré comme le classique d'Italie, sera joué dimanche à 20h45 (19h45 GMT), tandis que quelques heures plus tôt, aura lieu Milan-Gênes, Parme-Spal, Sampdoria-Vérone et Udinese-Fiorentina. Sassuolo-Brescia achèvera la journée lundi à 20h45 (19h45 GMT).

Les quatre matches de la 25e journée ont été reportés pour des raisons de santé liées au coronavirus, qui a déjà causé plus de 100 décès et plus de 3 000 infections en Italie. La ligue de Serie A a choisi le 18 mars comme date pour Atalanta-Sassuolo, Vérone-Cagliari et Torino-Parma.