Officiel : Kakuta est de retour à Lens !

Ce n'était plus un secret, puisque la rumeur faisait de plus en plus de bruit lors des dernières semaines. Gaël Kakuta est de retour à Lens et fait partie des recrues du club nordiste pour la montée.

L'international congolais de 29 ans a signé pour une période d'un an de prêt, en provenance d'Amiens, qui a récemment été relégué en Ligue 2. Une option d'achat est intégrée dans le contrat de prêt.

"Gaël Kakuta est officiellement prêté avec option d’achat pour une saison au RC Lens. Le numéro dix a disputé 24 matchs cette saison sous le maillot Amiénois. L'ensemble du club te souhaite bon courage pour la saison prochaine. Merci Gaël", a annoncé Amiens dans un communiqué.

Formé à Lens entre 1999 et 2007 avant de rejoindre l'Angleterre, Kakuta est donc de retour sous ses anciennes couleurs pour un pari important. Il s'agit d'une nouvelle recrue pour les Lensois, qui ont déjà annoncé les arrivées de Fariñez, Loïc Badé, Jonathan Klauss et Medina.