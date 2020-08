OFFICIEL : Kamil Glik quitte l’AS Monaco

C’est une nouvelle page qui se tourne du côté de l’AS Monaco. Après Danijel Subasic, c’est un autre historique du club qui met les voiles cet été puisque les Rouge et Blanc ont annoncé le départ de Kamil Glik pour Beneveto, promu en Serie A.

"L’AS Monaco et le club de Benevento Calcio ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur international polonais Kamil Glik. Arrivé en provenance du Torino FC lors de l’été 2016, le défenseur central aux 73 sélections avec la Pologne a disputé 167 rencontres et marqué 16 buts, toutes compétitions confondues, sous le maillot Rouge et Blanc."