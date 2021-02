OFFICIEL : Karim Benzema forfait contre l'Atalanta

Au pire moment possible, le Real Madrid est décimé par les blessures. C'est sans une grande partie de ses cadres que le Real Madrid affrontera l'Atalanta Bergame en Ligue des champions.

Sergio Ramos, Rodrygo, Dani Carvajal, Federico Valverde, Marcelo, Eden Hazard... Ou encore Karim Benzema. Les joueurs de Zinedine Zidane ont enchaîné les blessures musculaires lors des dernières semaines.

Alors que l'entraîneur français n'avait pas osé se mouiller quant à la présence de l'attaquant Karim Benzema pour la rencontre, le joueur n'est finalement pas non plus dans le groupe pour le choc européen.

Le buteur madrilène avait souffert d'une petite lésion à l'adducteur et n'avait déjà pas pu participer à la rencontre de Liva ce week-end contre le Real Valladolid. Il ne sera pas non plus présent mercredi, et laissera sa place à Mariano Diaz.

Voici le groupe du Real Madrid pour affronter l'Atalanta Bergame :

Gardiens : Courtois, Lunin, Altube

Défenseurs : Varane, Nacho, Mendy, Chust, Miguel

Milieux de terrain : Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco

Attaquants : Asensio, Vazquez, Vinicius, Mariano, Hugo Duro