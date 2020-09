Officiel : Kumbulla s'engage avec l'AS Roma

L'AS Roma vient de réaliser un joli coup en signant Marash Kumbulla. Le défenseur de 20 ans formé au Hellas Vérone s'est engagé avec la Louve.

Il arrive sous la forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros, avec une option d'achat de 13,5 millions d'euros. Si l'option d'achat est levée, son contrat courra jusqu'en 2025.

DONE DEAL Marash Kumbulla is officially an #ASRoma player! pic.twitter.com/aoPdBHrDGz