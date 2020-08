L'AS Roma sur le point d'être vendue à Dan Friedkin

L'AS Roma va rester sous pavillon américain, mais va changer de propriétaire dans les prochaines semaines. En effet, le club italien va être vendu d'ici la fin du mois d'août.

Après plusieurs mois de négociations, James Palotta et ses hommes ont annoncé ce jeudi avoir trouvé un accord avec le Texan, Dan Friedkin pour un montant de 591 millions d'euros concernant la vente de 86,6% des parts du capital du club de la capitale italienne.

L'AS Roma a annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel. Dans la foulée, Dan Friedkin, le président directeur général américain du consortium basé à Houston, s’est montré heureux à la suite de cet accord : "Nous sommes tous ravis d’avoir pris les mesures nécessaires pour faire partie de cette ville et de ce club emblématique. Nous avons de conclure l’achat le plus tôt possible et de nous plonger dans la famille AS Roma".