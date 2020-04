Officiel : l'Euro féminin reporté à 2022

L'UEFA a confirmé les nouvelles dates du Championnat d'Europe féminin, qui se déroulera en Angleterre entre le 6 et le 31 juillet 2022, initialement prévu pour l'été 2021.

L'UEFA a été contrainte de reporter la compétition pour éviter qu'elle ne coïncide avec l'Euro masculin, qui a été déplacé à 2021, en raison de la pandémie de COVID-19.

"En déplaçant l’EURO féminin de l’UEFA à l’année suivante, nous nous assurons que notre compétition phare pour équipes nationales féminines sera le seul tournoi majeur de football de l’été, ce qui lui donnera toute l'attention qu’il mérite", s'est exprimé le président de l'UEFA, Aleksandr Ceferin. La directrice du football féminin de l'UEFA, Nadine Kessler, s'est réjouie de cette décision, qui permettra "d'offrir un tournoi qui attire l'attention du monde entier et maximise la couverture médiatique.

NEW DATES: UEFA Women's EURO in England will now be played from 6 to 31 July 2022



Read morehttps://t.co/LWw2YTLe5Q