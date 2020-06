OFFICIEL : L'Europa League en "Final 8" en Allemagne

C'est officiel. Tout comme la Ligue des champions, l'Europa League 2019-2020 se terminera à confrontations uniques à partir des quarts de finale, un format plus communément appelé "Final Eight".

Les 5 et 6 août, les huitièmes de finale restants auront lieu. Ces rencontres devront se jouer dans les stades où ils auraient normalement dû se jouer. À partir des quarts de finale, les matches se joueront à Cologne, Duisburgo, Düsseldorf et Gelsenkirchen.

La finale de la compétition européenne aura lieu le 21 août, deux jours avant la finale de la Ligue des champions. Cette finale se jouera à Cologne.

Les quarts de finale auront lieu le 10 et le 11 août. Les demi-finales se joueront le 16 et le 17 août. Toutes les rencontres restantes, à l'exception des huitièmes de finale, devraient avoir lieu à 21 heures.

The #UEL quarter-finals, semi-finals and the final will be played as a straight knockout tournament in Cologne, Duisburg, Düsseldorf and Gelsenkirchen between 10 and 21 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



