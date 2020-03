OFFICIEL : La 26ème journée de Bundesliga, également reportée

La Deutsche Fußball Liga avait informé via un communiqué officiel qu'elle suspendra la Bundesliga et la Bundesliga 2. entre le 17 mars et le 2 avril prochain.

Le président de la DFL a proposé de suspendre la compétition entre mardi prochain et la fin de la trêve internationale, mais a finalement changé d'avis.

Face à la propagation du coronavirus et au mécontentement de certains joueurs, comme Thiago Alcántara, il a finalement été décidé de suspendre le 26ème journée de Bundesliga, qui devait se jouer ce week-end.