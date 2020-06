OFFICIEL : La Championship fait son retour le 20 juin

L'EFL a annoncé ce dimanche la date de retour de la Championship, fixée au 20 juin 2020.

En revanche, toutes les conditions de sécurité doivent être respectées pour que la reprise ait bien lieu, et que les Clubs reçoivent l'autorisation des autorités locales pour organiser des matches sur leur terrain.

"Après avoir discuté sur plusieurs sujets et sur l'importance de finir la saison dans un délai similaire à celui de la Premier League pour éviter des problèmes avec les montées et les descentes, la saison de Championship se terminera avec le play off aux alentours du 30 juillet 2020", pouvons-nous lire sur le communiqué.