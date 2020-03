OFFICIEL : La CONCACAF suspend le tournoi pré-olympique

Le tournoi pré-olympique de la CONCACAF n'aura pas lieu le 20 mars. Les motifs ? La CONCACAF a suspendu toutes compétitions sur le territoire Nord Américain à cause du Coronavirus.

La CONCACAF a annoncé la suspension pour trente jours de toutes les coupes et championnats américains. Les clubs doivent désormais mettre fin aux entraînements et limiter les actions du personnel.

Concacaf suspends all its competitions scheduled to take place over the next 30 days



Read More: https://t.co/XDLQ9xZ5Jj



Concacaf suspende todas sus competencias programadas a realizarse en los próximos 30 días



Más Informaciones: https://t.co/98t6zkql7F pic.twitter.com/ya7ncPDQL3