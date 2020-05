OFFICIEL : la finale de la Coupe de Belgique se jouera le 1er août à huis clos

Après le feu vert donné par les autorité bruxelloises pour la tenue de la finale de la coupe de Belgique début août, Anvers et le FC Bruges ont officialisé la date du samedi 1er août à 20h30, dans un stade Roi Baudouin à huis clos.

Si Anvers l'emporte, le club se qualifierait directement pour la phase de groupes de la Ligue Europa à la place de Charleroi, 3e du championnat, qui devrait alors passer par le 3e tour préliminaire et un éventuel barrage.

Le FC Bruges, lui, fait partie des quatre clubs d'ores et déjà qualifiés pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions avec Liverpool, le PSG et l'Olympique de Marseille.

Cette finale devait initialement avoir lieu le dimanche 22 mars, mais avait dû être reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

@ClubBrugge and @official_rafc will play the #CrokyCup final on August 1 pic.twitter.com/pfAQNpLORl