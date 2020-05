OFFICIEL : la finale de la FA Cup se jouera le 1er août

Après les annonces de reprise de la Premier League, c'est la FA Cup qui va reprendre.

Sur Twitter, l'Emirates FA Cup a annoncé les dates des quarts de finale, demi-finale et de la finale de la coupe.

Les quarts de finale se disputeront le samedi 27 et dimanche 28 juin, avec derrière les demi-finales programmées le samedi 11 et dimanche 12 juillet.

Enfin, concernant la fameuse finale, celle-ci aura lieu le samedi 1er août.

Voici une petite piqûre de rappel, avec un gros choc entre le troisième et la quatrième de Premier League : Leicester City vs Chelsea, Newcastle vs Manchester City, Sheffield United vs Arsenal et Norwich City vs Manchester United.

Manchester City arrive-t-il à conserver son trophée ?