OFFICIEL : La Ligue des Champions fÃ©minine se jouera Ã  Bilbao et Saint-SÃ©bastien

La Ligue des champions féminine 2019-20 a désormais une date et un lieu officiels. L'UEFA a annoncé dans un communiqué officiel que la compétition européenne se jouera sur le territoire espagnol.

Notamment dans les stades de San Mamés et d'Anoeta, respectivement à Bilbao et à Saint-Sébastien, du 21 au 30 août. La finale tant attendue sera jouée à Anoeta le dimanche 30.

L'UEFA a confirmé mercredi, suite à la réunion de son comité exécutif, qu'elle accepte la proposition de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) d'organiser la finale européenne au 'Final 8' en Espagne.

Les quarts de finale se joueront les 21 et 22 août et les demi-finales les 25 et 26 août, la finale se déroulant le dimanche 30 août à 20 heures au stade d'Anoeta.

La Fédération sera chargée de procéder au tirage au sort pour savoir quelles équipes joueront dans chaque stade. En quart de finale, il y aura un duel espagnol : Barcelone affrontera l'Atlético de Madrid pour la place convoitée en demi-finale. Les autres matches seront : Wolfsburg-Glasgow City ; PSG-Arsenal et Bayern Munich-Lyon.

La pandémie de coronavirus entraîne également un changement dans le format du tournoi. Tous les autres matches de qualification seront disputés en un seul match, dans les deux villes basques.

