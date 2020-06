OFFICIEL : La Ligue des champions s'achÃ¨vera le 23 aoÃ»t Ã  Lisbonne

La rumeur, qui courait depuis quelques jours, a finalement été confirmée ce mercredi par l'UEFA. La Ligue des champions reprendra en août à Lisbonne.

L'UEFA a confirmé mercredi que Lisbonne est le lieu choisi pour la phase finale de l'édition 2019-21. En d'autres termes, les matches de quart de finale, de demi-finale et de finale se dérouleront tous dans la capitale portugaise.

Les huitièmes de finale restants auront lieu le week-end du 8 août. Il s'agit de Manchester City-Real Madrid, Bayern Munich-Chelsea, Juventus-Olympique Lyonnais et Barcelone-Naples. Les lieux de rencontre seront les stades des équipes locales (en l’occurence Turin, Munich, Barcelone et Manchester).

Mais une fois en quart de finale, tous les chocs auront lieu à Lisbonne. Entre le 12 et le 15 août, les quatre matchs de cette phase seront joués en un seul match, ainsi que les autres matchs du tournoi. Les demi-finales auront lieu les 18 et 19 du même mois. La grande finale aura lieu le 23 août.

Lisbonne, dès le début, a été la grande favorite de l'UEFA. La ville répondait à toutes les exigences recherchées par l'organisation : pas beaucoup de cas de COVID-19, absence d'équipes portugaises, existence de suffisamment de stades pour tous les matches, etc.

La finale aura lieu le 23 août au stade De Luz, le temple du Benfica. Ce sera sans doute la Ligue des champions la plus étrange de l'histoire.

La capitale du Portugal a déjà accueilli la finale de la Ligue des champions lors de son édition 2013-2014. Ce fut la victoire historique du Real Madrid 4-1 en prolongation contre l'Atlético, un match marqué par le but de Sergio Ramos dans le temps additionnel pour égaliser le score in extremis.

Le tirage au sort sera effectué le 8 juillet prochain. Censée accueillir la finale de cette édition, la ville d'Istanbul accueillera la finale en 2021.​

