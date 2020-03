OFFICIEL : La Premier League, suspendue jusqu'au 03 avril

Après la contagion de Callum Hudson-Odoi et de Mikel Arteta, ainsi que tous les possibles cas en Premier League, la Ligue anglaise de football a décidé de suspendre le championnat anglais jusqu'au 3 avril prochain.

"À la suite d'une réunion avec les différents actionnaires aujourd'hui, il a été décidé à l'unanimité de suspendre la Premier League avec l'intention de reprendre la compétition le 4 avril, en fonction des conseils médicaux et de l'état de la situation à cette date", a commencé le communiqué.

"Avant tout, nous souhaitons un prompt rétablissement à Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi, ainsi qu'à tous ceux touchés par le COVID-19", a déclaré le chef exécutif de la Premier League, Richard Masters.

"Malgré les difficultés, l'objectif de la Premier League est de reprogrammer les matches reportés, même ceux des équipes de jeunes, lorsqu'il nous ne le sera permis", a conclu le communiqué.

