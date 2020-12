OFFICIEL : la Roma prolonge sa pépite Calafiori jusqu'en 2025

L'été dernier, Calafiori a hésité à prolonger son contrat avec la Roma et avait même refusé une offre de ses dirigeants. 'La Gazzetta dello Sport' rapportait que le Real Madrid songeait sérieusement à s'offrir le joueur de 18 ans.

Calafiori est aujourd'hui parvenu à un accord avec l'AS Roma et a signé un nouveau contrat qui le liera jusqu'au 30 juin 2025. Les dirigeants de la Louve ont donc sécurisé l'avenir du jeune joueur.

"Cette prolongation signifie beaucoup pour moi, je pense qu'elle signifie beaucoup pour chaque enfant qui a grandi ici avec une passion pour la Roma et qui rêve de devenir un jour, joueur de l'équipe première. Je crois que j'y suis parvenu et je ne m'en rends peut-être pas encore compte. Il n'y a rien de plus beau au monde", a expliqué le joueur.