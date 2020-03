Suspension de la Serie A jusqu'au 3 avril

L'épidémie de coronavirus a de graves conséquences sur le monde du sport dans l'Europe toute entière, et plus particulièrement en Italie, où les cas sont plus élevés que nulle part sur le continent européen.

Après de nombreux reports dans le monde du football et sur le territoire italien en général depuis quelques semaines, le Comité Olympique National Italien a pris une décision.

L'organisation sportive a annoncé la suspension de toutes les manifestations sportives sur le territoire italien jusqu'au 3 avril, date à laquelle une nouvelle décision sera prise.

Un coup dur pour le championnat italien de football qui se voit donc obligé de prendre un repos forcé. Une décision qui ne concerne que les compétitions nationales, et qui n'en dit pas plus sur la réception Lyon par la Juventus la semaine prochaine en Ligue des champions.