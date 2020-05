OFFICIEL : la Serie A va faire son grand retour le 20 juin

Après l'annonce de la reprise de la Premier League le 17 juin prochain, un autre grand championnat européen a annoncé son retour ce jeudi.

C'est en effet officiel, la Serie A va reprendre le 20 juin prochain. En guise d'amuse-bouches, la Coupe d'Italie ouvrira le bal le 13 juin.

Après la réunion de tous les acteurs du monde du football, le ministre des Sports s'est entretenu avec le chef du gouvernement Giuseppe Conte pour trancher et fixer la date exacte.

"La CTS a donné le feu vert au protocole mais en gardant la quarantaine. La FIGC m'a assuré du plan B (playoff et playout) et du plan C (cristallisation du classement), en cas de nouvelle suspension. Le championnat reprend le 20 juin"; a ainsi confirmé Spadafora.

De quoi ravir les fans du Calcio !