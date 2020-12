OFFICIEL : le derby Tottenham-Fulham reporté

Nouveau report dans l'élite anglaise. Après le choc du début de semaine entre Everton et Manchester City, c'est le derby londonien entre Tottenham et Fulham qui est reporté ce jeudi.

La Premier League a confirmé quelques heures avant la rencontre que celle-ci n'aurait pas lieu ce jeudi soir à 19 heures (18 heures, heure locale).

"La Premier League nous a informés de sa décision de reporter le match cet après-midi, après une demande de Fulham en raison du nombre de cas positifs à la Covid-19 parmi son effectif et son staff", a publié Tottenham dans un communiqué.

Mardi, le championnat anglais annonçait que 18 cas positifs avaient été détectés lors des derniers tests passés aux équipes et à leurs staffs, un chiffre record depuis la reprise post-confinement du mois de juin.

La Premier League plonge un peu plus dans l'incertitude, alors que certaines rumeurs provenant d'Angleterre évoquent une possible suspension du championnat pour quelques semaines.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC #COYS