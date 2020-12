Officiel : le match Udinese-Atalanta reporté pour cause d'intempéries

La rencontre de la 10e journée de Serie A entre Udinese et l'Atalanta Bergame aurait dû débuter ce dimanche à 15 heures, mais la pluie avait repoussé le coup d'envoi.

Après avoir repoussé le coup d'envoi d'une demi-heure, les autorités ont préféré reporter la rencontre en raison de l'intensité de la pluie qui tombait sur la pelouse du stade d'Udine.

Quelques minutes avant 16 heures, l'Atalanta Bergame a confirmé que le match serait reporté à une autre date, la pelouse du stade étant inondée et impraticable.

Ufficiale: #UdineseAtalanta rinviata a data da destinarsi.

It's official: the match has been postponed to a later date.#SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/tVr5wDNEAX