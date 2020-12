OFFICIEL : c'est bien fini entre le PSG et Thomas Tuchel

"Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel", a annoncé le Paris Saint-Germain dans son communiqué ce mardi matin.

L'information était tombée lors du 24 décembre dernier dans les médias français et allemand, mais le PSG n'avait toujours pas confirmé s'être séparé de son entraîneur.

Si le club n'a rien confirmé pour le moment concernant son remplaçant, tout indique que c'est l'ancien joueur du club et ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, qui devrait prendre la place du coach allemand.

À six mois de la fin de son contrat, Thomas Tuchel quitte donc le Paris Saint-Germain malgré sa récente qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le plus gros objectif de la première partie de saison du PSG.

Les Parisiens ont eu beaucoup de difficultés en ce début de saison, et sont actuellement troisièmes de la Ligue 1. Malgré les critiques, Thomas Tuchel restera le premier entraîneur de l'histoire du club à avoir emmené l'équipe en finale de la Ligue des champions.

"Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au Club. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir", a annoncé le président du club, Nasser Al-Khelaïfi dans le communiqué parisien.