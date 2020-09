Officiel : le PSG prolonge Bulka et le prête à Carthagène

Comme annoncé plus tôt dans la journée, Marcin Bulka quitte temporairement le PSG. Le Polonais, qui était 3e dans la hiérarchie des portiers chez les champions de France, rejoint la formation de Carthagène (D2 espagnole). Un prêt d'un an, sans option d'achat.

Avant de faire ses valises, Bulka a cependant prolongé son contrat avec l’équipe francilienne. Il a signé un contrat jusqu’en 2025, ce qui prouve que Paris compte sur lui dans le futur.

En Espagne, Bulka (20 ans) va essayer d’accumuler du temps de jeu, lui qui n’en a pas eu beaucoup dans la capitale française depuis son arrivée en provenance de Chelsea en 2019. Il n’est apparu qu’à deux reprises dans l’équipe première. Et son dernier match avec la bande à Tuchel, joué au début de ce mois contre Lens (0-1), ne lui a pas laissé de très bons souvenirs puisqu’il a commis une grossière erreur et qui a abouti sur l’unique but du match en faveur de l’adversaire nordiste.

À Paris, Bulka était barré à son poste par Keylor Navas et Sergio Rico. Ces deux joueurs ont toute la confiance de l’entraineur et ils devraient se partager les nombreux matches de la saison 2020/2021, avec bien sûr le Costaricien dans le rôle du gardien titulaire. Alexandre Letellier a lui aussi rejoint le club parisien.