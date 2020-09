OFFICIEL : Leeds recrute Diego Llorente

Le mercato de Leeds United et Bielsa n'en finit plus ! Ce jeudi, le club anglais a officialisé le recrutement du défenseur espagnol, Diego Llorente, en provenance de la Real Sociedad.

"Leeds United est ravi d'annoncer la signature du défenseur Diego Llorente. Le joueur de 27 ans rejoint le club en provenance de la Real Sociedad club de la Liga pour un montant non divulgué. Le défenseur a signé un contrat de quatre ans à Elland Road, jusqu'à l'été 2024."

#LUFC are delighted to announce the signing of defender Diego Llorente from Real Sociedad