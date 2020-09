Officiel : Leganés fait son mercato en France

Leganés espère pouvoir remonter le plus vite possible en première division après sa relégation et s'est offert deux joueurs en prêt, en provenance de France ce lundi.

Le club madrilène a communiqué l'arrivée de deux joueurs, deux Espagnols arrivés il y a quelques mois seulement en Ligue 1 : Ruben Pardo, et Sergi Palencia.

Le premier était arrivé lors du mois de janvier dernier aux Girondins de Bordeaux mais passera finalement la saison 2020-2021 en seconde division espagnole avec Leganés.

Même chose pour Palencia, l'ancien prodige de la Masia. Arrivé à l'AS Saint-Étienne lors de l'été 2019, il n'a disputé que neuf rencontres la saison dernière, et sera lui aussi prêté pour un an.