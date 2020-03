OFFICIEL : L'UEFA reporte les finales européennes

Ce lundi, l’UEFA a officiellement reporté les finales de l’Europa League et des Ligues des Champions masculine et féminine, respectivement prévues les 27, 24 et 30 mai.

L’instance européenne, qui a déjà reporté l’Euro 2020 à cause du coronavirus, n’a évidemment pas fixé de nouvelles dates et attendra d’en savoir plus pour communiquer.

Cette décision a été prise après avoir analysé l'évolution du coronavirus dans toute l'Europe et compte tenu du fait que le problème du virus va se propager plus longtemps que prévu. En fait, le gouvernement espagnol, par exemple, a décidé de prolonger l'état d'alerte de 15 jours supplémentaires.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.