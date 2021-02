OFFICIEL : Liverpool signe Ben Davies

Alors que les dernières informations des médias allemands évoquaient une arrivée imminente du défenseur turc de Schalke 04, Ozan Kabak, Liverpool a d'abord annoncé l'arrivée de Ben Davies.

DujCe lundi soir, Liverpool a officialisé l'arrivée de Ben Davies, joueur qui arrive de Preston North End, équipe de Championship. Le joueur a signé un contrat à long terme avec les Reds.

Il s'agit de la première expérience de Ben Davies en Premier League, lui qui avait enchaîné les prêts lors des dernières années, mais qui n'avait jamais quitté définitivement Preston.

Ben Davies sera une recrue défensive de poids pour l'effectif de Jürgen Klopp, qui a souffert de nombreux problèmes de défense cette saison, notamment en raison des blessures de Virgil van Dijk et Joe Gomez.

En échange, Liverpool a envoyé son jeune défenseur de 19 ans, Sepp van den Berg, en prêt à Preston jusqu'à la fin de la saison.

Welcome to the Reds, Ben Davies.