OFFICIEL : Loftus-Cheek prêté à Fulham

Fulham enregistre une arrivée offensive au lendemain de la clôture du mercato. Si la plupart des pays ont fermé leurs portes à d'éventuels transferts dès minuit, l'Angleterre et le Portugal peuvent encore vendre ou acheter des joueurs mais à échelle nationale seulement.

Les Blues ont pu donc prêter Ruben Loftus-Cheek au club de Fulham, promu et lanterne rouge cette saison. Les Cottagers tiennent leur deuxième recrue de fin de mercato après avoir enregistré l'arrivée de Joachim Andersen en prêt hier.

Fancy winning a signed @RLC shirt?



Of course you do! #CHEEKY