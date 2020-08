OFFICIEL : Loïc Rémy signe à Caykur Rizesport

C'est officiel, l'ancien international tricolore, Loïc Rémy s'est engagé avec le club turc, Caykur Rizespor. Libre de s'engager où bon lui semble par le LOSC, le buteur français a choisi la Turquie pour un contrat de deux ans.

"Je veux me montrer désormais, prouver mes qualités ici, pas seulement me reposer sur ma réputation, je peux encore jouer plusieurs années et je suis pressé de démarrer cette nouvelle aventure" a-t-il déclaré au micro de TRT Spor.