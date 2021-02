Officiel : Maitland-Niles rejoint West Bromwich

Les Gunners continuent leur ménage. Après Sead Kolasinac, Mesut Özil, Sokratis et Mustafi, c'est au tour du défenseur latéral Maitland-Niles de partir.

Alors que plusieurs clubs de Premier League étaient sur le dossier, c'est finalement à West Bromwich que Ainsley Maitland-Niles part en prêt pour le reste de la saison.

Peu utilisé cette saison sous les ordres de Mikel Arteta (11 apparitions en Premier League, 5 titularisations), le défenseur anglais de 23 ans rejoint West Brom en prêt.

Welcome to the Albion, @MaitlandNiles



The @England international has joined us on loan until the end of the season from @Arsenal.