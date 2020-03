Officiel : ManCity-Arsenal se jouera le 11 mars

Dimanche dernier, les Citizens ont remporté leur 3ème League Cup consécutive, conférant à Guardiola le nouveau statut de 'Mr Finale'. Pour cette raison, le match de la 28ème journée de Premier League entre City et Arsenal a été reporté.

La rencontre se disputera à l'Etihad Stadium, le 11 mars prochain, à 20h30, a annoncé la direction de la Ligue.

We can confirm that our @PremierLeague away game at Manchester City has been scheduled for Wednesday, March 11



