OFFICIEL : Man City-Real Madrid et Juve-Lyon, reportés

Manchester City a annoncé à travers à un communiqué que le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre les Citizens et le Real Madrid, prévu le 17 mars prochain, avait été reporté, après s'être mis d'accord avec l'UEFA.

"La décision de reporter le match de mardi a été prise en accord avec l'UEFA et après la confirmation que les joueurs du Real Madrid ont été mis en quarantaine pour les quinze prochains jours", a déclaré le club mancunien.

Ce communiqué fait suite à celui du Real Madrid, qui a annoncé plus tôt dans la journée que ses joueurs ont été placés en quarantaine après le test positif au coronavirus d'un joueur de basket du Real. Le centre d'entraînement a lui été fermé.

Par ailleurs, l'UEFA a confirmé que le match entre la Juventus et l'Olympique lyonnais, initialement prévu à la même date, avait lui aussi été reporté.

La Juventus compte un joueur testé positif au coronavirus, Daniele Rugani, et Turin est une zone de forte contagion, c'est pourquoi l'UEFA n'a pas voulu prendre de risque et a décidé de reporter la rencontre, qui devait se jouer à huis clos à l'Allianz Stadium.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



Manchester City – Real Madrid

Juventus – Olympique Lyonnais



Further decisions on the matches will be communicated in due course.