Officiel : Manchester United met la main sur Cavani

Cavani a finalement trouvé un club ! L'international uruguayen a rejoint Manchester United, comme annoncé ces derniers jours. Il rejoint les Red Devils gratuitement, après la fin de son contrat avec le Paris SG.

L'ancien parisien a été en pourparlers avec plusieurs clubs européens, dont le Benfica Lisbonne ou encore l'Atletico, mais il a finalement opté pour atterrir à Old Trafford, où un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option l'attend.

Il portera le mythique numéro 7 sur le dos. El Matador va vite retrouver son ancienne équipe et le Parc des Princes le 20 octobre en Ligue des champions.

El Matador has arrived.



Old Trafford is waiting for you, @ECavaniOfficial! #MUFC