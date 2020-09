Officiel : Marcelo Bielsa prolonge avec Leeds United

El Loco sera bien sur le banc de Leeds United la prochaine saison.

Ce dernier a annoncé, ce vendredi, la prolongation de son entraîneur, qui a signé un nouveau contrat d'une saison.

Pour l'ouverture de la saison en Premier League, le promu va se mesurer au champion d'Angleterre, le 12 septembre à 18h30.

#LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club