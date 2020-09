OFFICIEL : Marcos Acuña signe au FC Séville

Le FC Séville avait besoin d'un lateral gauche depuis le retour de prêt de Sergio Reguilon au real Madrid. Le club andalou a décidé de signer le défenseur du Sporting Portugal de 28 ans, Marcos Acuña.

L'international argentin rejoint Julen Lopetegui pour un contrat d'une durée de 4 ans.

"Le Sevilla FC et le Sporting Clube de Portugal sont parvenus à un accord pour le transfert de Marcos Javier Acuña dans l'équipe de Séville . Le joueur est arrivé à Séville ce dimanche et lundi matin, il a subi un examen médical et a signé son contrat pour les quatre prochaines saisons."