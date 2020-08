Officiel : Matt Doherty signe à Tottenham

Les Loups viennent de perdre un élément important de leur effectif. Matt Doherty va renforcer le couloir gauche de la défense de Mourinho.

En effet, l'international irlandais a signé un contrat de quatre ans avec Tottenham, il est donc lié aux Spurs jusqu'en juin 2024.

Doherty vient pallier le potentiel départ de Serge Aurier, l'Ivoirien est pressenti pour rejoindre l'AC Milan.

Matt Doherty évoluait à Wolverhampton depuis 2010. Il était un cadre important dans l'équipe de Nuno Espirito santo.

