OFFICIEL : Simakan rejoindra Leipzig cet été

Habitué à faire ses emplettes en Ligue 1, le RB Leipzig ne déroge pas à ses bonnes habitudes en ce début d'année 2021. En effet, l'actuel dauphin du Bayern Munich en Bundesliga est officiellement tombé d'accord avec le Racing Club de Strasbourg pour le transfert du jeune défenseur Mohamed Simakan (20 ans).

Début février, 'Goal' évoquait un accord à hauteur de 15 millions d'euros scellé entre les deux formations. Ces derniers mois, deux clubs se menaient une rude bataille pour l'enrôler : l'AC Milan et Leipzig. Finalement, ce sont bien les Allemands qui sont parvenus à enrôler le natif de Marseille, voué à un grand avenir.

Accord entre les deux clubs, transfert effectif cet été

Le Racing Club de Strasbourg l'a annoncé via un communiqué officiel ce lundi. "Le Racing Club de Strasbourg Alsace et le RB Leipzig se sont mis d’accord pour le transfert de Mohamed Simakan. Le défenseur strasbourgeois terminera la saison avec le RCSA et rejoindra le club allemand en fin de saison", écrit le club alsacien.

Si les deux équipes se sont entendues pour valider cette transaction, Mohamed Simakan va rester en Alsace pour y terminer une saison décisive sous les ordres de Thierry Laurey, alors que le RCSA n'a toujours pas assuré son maintien dans l'élite, avec 33 points au compteur, soit 4 points d'avance sur la zone rouge.