OFFICIEL : à bientôt 43 ans, Vitorino Hilton prolonge

Ces derniers jours, Vitorino Hilton (42 ans) avait affiché sa volonté de continuer l'aventure au moins une saison de plus. C'est désormais officiel. Le défenseur de Montpellier prolonge le plaisir. Il a signé ce vendredi un nouveau contrat d'un an avec le MHSC, qui s'est empressé d'annoncer la nouvelle.

"Aujourd'hui c'est officiel : Vitorino Hilton sera Montpelliérain la saison prochaine pour la dixième saison consécutive. Avec 321 matchs au compteur, le Brésilien est aujourd'hui le sixième joueur le plus capé de l'Histoire du Club. Champion de France dès sa première saison sous les couleurs orange et bleues, Vito n'a cessé depuis de déjouer les statistiques et d'imposer les siennes. Réalisant son rêve de jouer à 40 ans en prolongeant son contrat en 2017, il a depuis prolongé encore trois fois l'aventure", écrit Montpellier dans son communiqué.

Vitorino Hilton aura 43 ans au mois de septembre. La saison prochaine, il sera le "vétéran" de la Ligue 1, mais il assure qu'il est prêt à évoluer encore au plus haut-niveau hexagonal. D'ailleurs, cette saison, son âge ne l'a pas empêché de jouer 33 matches toutes compétitions confondues avec Montpellier. Un exemple de longévité.