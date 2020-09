OFFICIEL : Moyes et deux joueurs de West Ham positifs à la Covid

Coup dur pour West Ham, à quelques minutes du coup d'envoi de son match de Coupe de la ligue anglaise contre Hull City. Le club a annoncé trois cas positifs à la Covid-19.

David Moyes, l'entraîneur des Hammers; Issa Diop et Josh Cullen (qui étaient tous les deux annoncés titulaires pour le match), ont été testés positifs à la Covid-19. À l'annonce des résultats, les trois hommes ont été contraints de rentrer chez eux et de quitter le stade.

"L'équipe médicale a appris les résultats alors que l'équipe était au stade de Londres pour préparer le match de la soirée en Carabao Cup contre Hull City. L'entraîneur et les deux joueurs ont immédiatement quitté le stade et sont retournés chez eux", a annoncé le club dans un communiqué.

Les trois membres de l'équipe ont été testés mais sont asymptomatiques. Le match a tout de même eu lieu, et l'assistant de David Moyes, Alan Irvine, a pris les commandes de l'équipe pour la rencontre.

West Ham United can confirm that David Moyes, Issa Diop and Josh Cullen have returned positive tests for COVID-19.