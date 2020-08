OFFICIEL : Nathan Aké signe à Manchester City

C'est 24 heures après l'annonce de la signature de la jeune pépite espagnole Ferran Torres que Manchester City a communiqué le nom d'une nouvelle recrue pour les années à venir.

"Manchester City a signé un contrat avec l'international néerlandais Nathan Aké de Bournemouth. Aké signe un contrat de 5 ans avec City, jusqu'à l'été 2025", a annoncé le club anglais. Un transfert qui s'éleve à quelque 45 millions d'euros.

Une bonne nouvelle pour les Citizens qui visaient depuis plusieurs semaines le joueur international néerlandais de 25 ans, et qui avaient besoin de renforts pour une défense qui a souvent été critiquée cette saison.

Pep Guardiola pourra donc compter sur une nouvelle recrue. Formé à Chelsea puis prêté à plusieurs reprises (Reading, Watford, Bournemouth) et acheté définitivement par Bournemouth en 2017, Aké a vécu une saison difficile avec les Cherries, qui s'est soldée sur une relégation de l'équipe.

"Venir ici est un rêve pour moi. C'est une équipe pleine de joueurs de classe internationale. Partout où vous regardez, il y a des gros noms et des internationaux. Pep est un entraîneur admiré dans le monde entier. (...) Le succès qu'il a eu est incroyable et son style de football m'attire énormément", a indiqué le joueur néerlandais pour ses premiers mots en tant que Citizen.

We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6tyYQ2OVwv