OFFICIEL : Pas de délocalisation pour les 8e retour restants

À quelques heures du tirage au sort des quarts de finale, l'UEFA a annoncé que les huitièmes de finale retour de Ligue des champions et d'Europa League pourraient se jouer dans les stades où ils auraient dû se jouer en mars.

"Le Comité exécutif de l'UEFA a décidé que les 8es de finale restant se joueront sur les pelouses des équipes étant désignées comme à domicile pour ces rencontres", a annoncé l'UEFA ce jeudi.

Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, Manchester City, la Juventus Turin et le Bayern Munich, qui pourront jouer le match retour dans leurs stades malgré l'absence de supporters.

Seules deux exceptions ont été indiquées par l'UEFA : les matches d'Europa League Getafe-Inter et Roma-Séville. Les quatre équipes n'avaient même pas pu disputer les matches aller en raison de la pandémie.

Ainsi, les deux matches se joueront en un seul match, comme les quarts de finale, en Allemagne : "Les 8es de finale dont le match aller a été reporté (FC Internazionale Milano contre Getafe CF et Sevilla FC contre AS Roma) se joueront sur un match en Allemagne."

The #UEFAExCo decided that the remaining #UCL and #UEL round of 16 second-leg matches will be played at home teams’ stadiums – where they are currently playing domestic matches in their own stadiums, and where travelling is possible without restrictions for the visiting clubs. pic.twitter.com/xbhSN3Rat8